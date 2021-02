2020: Viel weniger ausländische Studienanfänger in Bayern

Im Studienjahr 2020 sind 15,2 Prozent weniger ausländische Studierende nach Bayern gekommen als 2019. Die Zahl der Studienanfänger sei 2020 gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 2,6 Prozent zurückgegangen, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Dienstag in Fürth mit. Dennoch habe die Gesamtzahl der Studenten, die an bayerischen Hochschulen eingeschrieben sind, im Wintersemester 2020/21 mit 405.131 einen neuen Höchststand erreicht.

16. Februar 2021 - 11:10 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Fürth Die Studierenden, die sich 2020 neu an Universitäten oder Hochschulen eingeschrieben hätten, seien zu 51 Prozent weiblich. In Bereichen wie Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften, Geisteswissenschaften, Kunst und Kunstwissenschaft liegt der Frauenanteil den Angaben des Landesamtes für Statistik bei jeweils etwa 70 Prozent. Ausländische Studenten stellten den Angaben zufolge im Studienjahr 2020 etwa 23,1 Prozent der Erstimmatrikulationen - ein deutlicher Rückgang gegenüber 2019. © dpa-infocom, dpa:210216-99-461227/2