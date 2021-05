200 000 Euro Schaden nach Garagenbrand in Oberbayern

Beim Brand einer Garage in Oberbayern ist ein Sachschaden von 200 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brannte das Gebäude bei Warngau (Landkreis Miesbach) komplett aus. Die Einsatzkräfte konnten demzufolge bei dem Feuer am Samstag ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Dagegen wurden die zwei Autos und Motorräder in der Garage nicht mehr rechtzeitig geborgen. Der Schaden an der Garage, den Fahrzeugen in der Garage und dem nahen Gartenhaus wird auf 200 000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache soll nun ermittelt werden.

09. Mai 2021 - 11:20 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Feuerwehrmänner in einem Löschfahrzeug. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Warngau © dpa-infocom, dpa:210509-99-527185/2