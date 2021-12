20-Jähriger stirbt beim Baumfällen

Weyarn

Bei Forstarbeiten ist ein junger Mann in Oberbayern von einem umstürzenden Baum tödlich getroffen worden. Der 20-Jährige war am Dienstag mit einem Angehörigen in einem Wald in Weyarn (Landkreis Miesbach) mit Baumfällen beschäftigt, als das Unglück passierte. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Umstände waren zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Die Familie wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.