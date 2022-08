20-Jähriger kommt Oberleitung zu nahe: verletzt

Ein 20-Jähriger ist bei einem Stromunfall im Nürnberger Rangierbahnhof lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hielten sich am Samstagabend vier Jugendliche und junge Erwachsene in der Nähe des Bahnhofs auf. Ein 20-Jähriger aus der Gruppe stieg auf einen Güterwaggon und kam der Oberleitung zu nah, die 15 000 Volt führte. Dabei erlitt er schwere, großflächige Verbrennungen und Knochenbrüche.

26. August 2022 - 14:51 Uhr | dpa

Nürnberg Die Bundespolizei warnte vor ähnlichen Aktionen: "Solche durch Leichtsinn und Unachtsamkeit selbstverursachten Unfälle enden häufig tödlich. Überlebende können erst nach monatelangen Klinikaufenthalten entlassen werden."