19 Verletzte nach Reizgasangriff: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem am Wochenende bei einem Fest in Niederbayern 19 Menschen durch Reizgas verletzt worden sind. Am vergangenen Samstag hatte ein bislang unbekannter Mann nach einem Streit auf dem Promenadenfest "Donau in Flammen" in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) Reizgas in eine Menschenmenge, wie die Beamten mitteilten.

14. Juli 2023 - 14:05 Uhr | dpa

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug "Polizei". © David Inderlied/dpa/Illustration

Vilshofen an der Donau Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es um kurz nach Mitternacht vor der Hauptbühne an der Promenade zu einer verbalen Auseinandersetzung zweier Gruppen, in dessen Verlauf der Mann das Reizgas versprühte. Insgesamt 19 Menschen wurden dabei leicht verletzt, darunter auch ein 10-jähriges Kind, wie die Polizei erst am Freitag mitteilte. Zwei Menschen mussten in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.