19 Jahre alter Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in der Oberpfalz lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann betrunken war. Den Angaben zufolge war der Fahrer am frühen Sonntagmorgen bei Neukirchen bei Sulzbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) mit seinem Wagen auf eine Verkehrsinsel geraten. Dadurch verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Straßengraben. Dort überschlug sich das Auto und blieb auf der Straße auf dem Dach liegen. Der 19-Jährige wurde aus dem Auto befreit, ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

30. Mai 2021 - 11:41 Uhr | dpa

