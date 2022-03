19-Jähriger stirbt bei Unfall in der Oberpfalz

Wald

Ein 19-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in der Oberpfalz gestorben. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag war der 19-Jährige in der Nacht in der Nähe von Wald (Landkreis Cham) nach rechts von der Straße abgekommen. Der genaue Unfallhergang sowie die Unfallursache sind derzeit noch unklar.