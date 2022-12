19-Jähriger in Regensburg mit schweren Verletzungen gefunden

Regensburg

Ein 19-Jähriger ist in Regensburg schwer verletzt in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Er kam am Mittwoch in ein Krankenhaus. "Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Verletzungen dem Geschädigten beigebracht wurden", teilte die Polizei mit. Sie sperrte mit Einsatzkräften mehrerer Polizeidienststellen das Gebäude ab. Es werde nach möglichen Verdächtigen und Beweismitteln gesucht, berichtete ein Polizeisprecher. Weitere Details gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt.