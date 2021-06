19-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein 19-Jähriger ist in der Nähe von Ipsheim in Mittelfranken mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle verstorben. Ein anderer Autofahrer hatte am Donnerstag gegen 6.30 Uhr den Wagen des jungen Mannes im Straßengraben bemerkt und die Polizei verständigt.

03. Juni 2021 - 13:11 Uhr | dpa

Ipsheim Der Notarzt habe nur noch den Tod des 19-Jährigen feststellen können, berichtete ein Polizeisprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der junge Autofahrer demnach in einer Linkskurve aus zunächst unbekannten Gründen von der Straße ab. Sein Wagen fuhr dann frontal auf den Baum. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass kein anderes Auto an dem Unfall beteiligt war. © dpa-infocom, dpa:210603-99-847449/2