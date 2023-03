19-Jährige getötet: Freund wegen Totschlags in U-Haft

Ein 27-Jähriger sitzt nach dem gewaltsamen Tod seiner Freundin in Nürnberg in Untersuchungshaft. Er werde verdächtigt, die 19-Jährige erwürgt zu haben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen Totschlags. Der Deutsche schweigt bisher zu der Tat.

13. März 2023 - 10:48 Uhr | dpa

Nürnberg Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte das Paar in der Nacht zum Samstag heftig gestritten. Dabei soll es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, wobei der 27-Jährige die 19-Jährige getötet haben soll. Eine nahe Angehörige des Mannes rief die Polizei.