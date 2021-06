180.000 Euro Schaden bei Brand in Oberbayern

Etwa 180.000 Euro Schaden sind bei dem Brand mehrerer Lagerschuppen in Oberbayern entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brannte beim Eintreffen der Feuerwehr ein Schuppen in der Nähe des Pflegersees (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) am Samstagabend bereits lichterloh. Das Feuer griff auf weitere angrenzende Container und Lagerräume über, konnte aber schnell unter Kontrolle gebracht werden. Dadurch wurde verhindert, dass ein Wohnhaus inklusive Restaurant in Brand gerieten.

06. Juni 2021 - 09:59 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße. © Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Pflegersee Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein Mitarbeiter Müll entsorgt hatte, in welchem noch eine glimmende Zigarette war und dadurch das Feuer entfachte. Der Mitarbeiter wurde bei dem Brand leicht verletzt. © dpa-infocom, dpa:210606-99-879585/2