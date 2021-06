18-Jähriger stirbt bei Badeunfall in Baggersee

Ein 18 Jahre alter Mann ist bei einem Badeunfall in Friedberg bei Augsburg tödlich verunglückt.

Friedberg

Zeugen hätten beobachtet, wie der junge Mann von einem Steg in den Baggersee sprang, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Als er lange nicht mehr auftauchte, begannen seine Begleiter, nach ihm zu suchen. Sie fanden ihn reglos am Grund des Sees und zogen ihn an Land. Obwohl Notarzt und Einsatzkräfte der Wasserwacht versuchten, den 18-Jährigen wiederzubeleben, starb dieser den Angaben zufolge am Montag noch am Ort des Einsatzes. Eine Obduktion solle Klarheit über die Todesursache bringen, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210622-99-99103/2