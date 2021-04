18-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Bamberg ums Leben gekommen. Der junge Mann war am Donnerstag mit seinem Motorrad auf eine Bundesstraße beim oberfränkischen Burgebrach gefahren und dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 56-jährige Autofahrer kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist bislang unklar.

16. April 2021 - 11:01 Uhr | dpa

Burgebrach © dpa-infocom, dpa:210416-99-227707/2