18-Jähriger bei Streit mit Messer verletzt

Passau

Bei einem Streit in Niederbayern ist ein 18-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lagen der 18-Jährige und ein 23 Jahre alte mutmaßliche Täter seit längerer Zeit im Streit und trafen am Donnerstag in Passau aufeinander. Laut Polizei zog der 23-Jährige das Messer und verletzte den 18-Jährigen, so dass dieser ambulant behandelt werden musste. Der 23-Jährige soll nach dem Vorfall geflüchtet sein.