18-jähriger Autofahrer stirbt nach Unfall auf B 22

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 22 bei Weiden (Oberpfalz) ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall am Montagabend in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Die 44-jährige Fahrerin des zweiten Autos erlitt demnach schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallursache war zunächst unklar.

26. Januar 2021 - 05:31 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Weiden © dpa-infocom, dpa:210126-99-168927/2