18-Jährige verletzt Freund im Streit mit Messer

Eine 18-Jährige soll im Streit ihren Partner mit einem Messer schwer verletzt haben. Der 24-Jährige habe eine "potenziell lebensgefährliche Verletzung" am Oberkörper, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er kam in ein Krankenhaus. Sein Zustand ist laut Polizei stabil.

26. Mai 2021 - 16:20 Uhr | dpa

Fürth Wieso es am Dienstagnachmittag in der Fürther Wohnung des Paars zum Streit inklusive gegenseitiger Handgreiflichkeiten kam, war zunächst unklar. Die 18-Jährige wurde zwischenzeitlich festgenommen und wieder entlassen. Die Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. © dpa-infocom, dpa:210526-99-750715/2