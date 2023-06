18-jährige Fahranfängerin fährt in Polizeiwagen im Einsatz

Eine 18 Jahre alte Autofahrerin ist in Gräfelfing bei München mit einem Polizeiauto zusammengestoßen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, nahm die 18-Jährige dem Streifenwagen, der mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene auf dem Weg zu einem Einsatz war, an einer ausgeschalteten Ampel die Vorfahrt.

25. Juni 2023 - 15:37 Uhr | dpa

Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Gräfelfing Die 18-Jährige und zwei Polizeibeamte kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand am späten Freitagabend ein Schaden von mehreren 10.000 Euro.