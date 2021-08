170 Kilogramm Ecstasy-Tabletten gefunden

Ecstasy-Tabletten im Millionenwert haben Schleierfahnder auf einem Autohof bei Münchberg im oberfränkischen Landkreis Hof sichergestellt. Die Drogen seien bei einer Kontrolle in fünf Kartons auf der Ladefläche eines Kastenwagens gefunden worden, berichtete das Bayerische Landeskriminalamt am Montag. Die über 170 Kilogramm Ecstasy-Tabletten sollen demnach einen Schwarzmarktwert von etwa fünf Millionen Euro haben. Die Kontrolle auf dem Autohof fand am vergangenen Donnerstag statt.

16. August 2021 - 15:41 Uhr | dpa

Eine Polizistin hält während einer Polizeikontrolle eine rote Winkerkelle in die Höhe. © Sebastian Willnow/zb/dpa/Symbolbild

Münchberg Die Polizei nahm die beiden Insassen des Kastenwagens sowie zwei weitere Männer fest, die sich in einem Auto in der Nähe befanden. Die vier Tatverdächtigen zwischen 29 und 51 Jahren kamen in Untersuchungshaft. Gegen sie werde wegen bandenmäßiger Einfuhr und Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Wo die Drogen herstammen und für wen sie bestimmt waren, soll die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Nordbayern (GER) des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamtes München unter Leitung der Staatsanwaltschaft Hof ermitteln. © dpa-infocom, dpa:210816-99-861654/2