17-jähriger Rollerfahrer stirbt nach Frontal-Zusammenstoß mit Lkw

In der Nacht auf Montag ist es im Landkreis Rottal-Inn zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 17-jähriger Rollerfahrer stieß dabei frontal mit einem Lkw zusammen und erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Kirchdorf am Inn - Ein 17-jähriger Rollerfahrer ist am frühen Montagmorgen nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen gestorben. Der Jugendliche war kurz nach Mitternacht auf der Bundesstraße 12 nahe Kirchdorf am Inn (Landkreis Rottal-Inn) auf seinem Motorroller in Richtung München unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B12: Hintergründe unklar

Dabei geriet der 17-Jährige aus dem östlichen Landkreis Rottal-Inn auf Höhe Ramerding auf die Gegenfahrbahn, stieß frontal mit dem Lastwagen zusammen und starb noch am Unfallort. Der 58-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 33.000 Euro.

Die Ermittlungen bezüglich der Hintergründe des Verkehrsunfalles bzw. des genauen Unfallherganges dauern nach Angaben der Polizei noch an. Zur Klärung des Unfallherganges habe die Staatsanwaltschaft Landshut die Erstellung eines unfallanalytischen und technischen Gutachtens angeordnet.

Tödlicher Verkehrsunfall: Bundesstraße 12 sechs Stunden gesperrt

An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Seibersdorf, Kirchdorf am Inn und Simbach am Inn mit insgesamt 50 Einsatzkräften zur Technischen Hilfeleistung, Absicherung der Unfallstelle und zur Durchführung verkehrsregelnde Maßnahmen eingesetzt. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzt, zwei Rettungswagenbesatzungen und einem Einsatzleiter Rettungsdienst an der Unfallstelle. Die B12 musste bis 6.15 Uhr komplett gesperrt werden.