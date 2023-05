17-jähriger Motorradfahrer und 14-Jährige schwer verletzt

Stiefenhofen

Bei einem Verkehrsunfall in Lindau sind ein 17-jähriger Motorradfahrer und seine 14-jährige Mitfahrerin schwer verletzt worden. Der Biker wollte am Sonntagnachmittag ein Auto in einer Kurve in Richtung Stiefenhofen überholen, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Das Motorrad und der Wagen fingen Feuer. Der 17-Jährige und die 14-Jährige wurden schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beide seien außer Lebensgefahr. Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt im Krankenhaus behandelt.