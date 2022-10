17-jähriger Maurer verletzt sich bei Sturz schwer

Gerolzhofen

Ein Maurer ist von einem Gerüst gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 17-Jährige stand bei Arbeiten auf Höhe des ersten Obergeschosses auf einem Gerüst, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte er am Montag durch einen Treppenschacht fünf Meter in die Tiefe. Er wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber aus Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) ins Krankenhaus gebracht.