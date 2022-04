17-Jähriger fährt betrunken Motorrad: Schwer verletzt

Roßbach

Ein 17-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Roßbach (Landkreis Rottal-Inn) schwer verletzt. Der Jugendliche kam am Freitag in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ihren Angaben zufolge war er ohne Helm und mit Alkohol im Blut unterwegs. Rettungssanitäter brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.