Pfeffenhausen

Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Niederbayern schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der junge Fahrer am Samstagabend in einer Rechtskurve bei Pfeffenhausen (Landkreis Landshut) gestürzt. Er wurde den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar.