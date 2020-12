17-jährige Gleitschirmfliegerin bei Absturz schwer verletzt

Eine 17-jährige Gleitschirmfliegerin ist kurz nach dem Start in den Chiemgauer Alpen aus großer Höhe abgestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die junge Frau war am Mittwochnachmittag mit zwei 17 und 18 Jahre alten Begleitern auf den Rauschberg bei Ruhpolding (Landkreis Traunstein) gewandert, wie die Bergwacht mitteilte. Sie wollten zum Sonnenuntergang ins Tal fliegen. Sie startete als Erste, stürzte aber kurz nach dem Start aus noch ungeklärten Gründen in die Tiefe. Ihre beiden Begleiter setzten daraufhin einen Notruf ab.

17. Dezember 2020 - 05:40 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Ein Rettungswagen mit Blaulicht. © Lukas Schulze/dpa/Archivbild

Ruhpolding Die alarmierte Bergwacht schlug sich durch winterliche Verhältnisse zu der Frau durch und war innerhalb einer Stunde mit einem Notarzt am Unfallort. Später wurde die Paragliderin mit einem aus München angeforderten Polizeihubschrauber geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben nicht.