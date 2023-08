16-Jähriger überfällt Supermarkt

Ein Jugendlicher soll einen Supermarkt in der Oberpfalz überfallen haben. Der 16-Jährige soll das Lebensmittelgeschäft in Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) am Samstag vermummt betreten und sich mit einer Getränkedose an die Kasse angestellt haben. Als die Kassiererin die Kasse zum Abkassieren öffnete, griff der Tatverdächtige nach Angaben der Polizei hinein und entwendete einen vierstelligen Bargeldbetrag. Im Gerangel mit dem Jugendlichen verletzte sich die 52-jährige Frau leicht. Ein Zeuge gab zudem an, der junge Mann habe die Supermarktmitarbeiterin mit einem Messer bedroht.

27. August 2023 - 10:26 Uhr | dpa

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Waldsassen Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Einsatzkräfte den 16-jährigen Tatverdächtigen fest. Ein Großteil des Bargeldes wurde sichergestellt, wie es hieß. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob ein Haftantrag gestellt wird.