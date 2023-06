150 Meter abgestürzt: 28-Jähriger und Hund sterben am Falkenstein

Ein 28-Jähriger ist bei einem Bergunfall am Falkenstein ums Leben gekommen, auch der Hund des Mannes verunglückte bei dem Sturz tödlich.

Inzell - Tragischer Bergunfall in den Chiemgauer Alpen: Am Sonntag ist am dortigen Falkenstein ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Mühldorf am Inn tödlich verunglückt. Auch der Hund des Mannes, der bei der Tour dabei war, kam um.

Wie die Polizei berichtet, war der erfahrene Alpinist am Nachmittag zusammen mit einem Freund von Zwing aus zum Falkenstein aufgebrochen. Ziel war der Hauptgipfel des Falkensteins. Weil er mit seinem Hund eine Steilstufe nicht passieren konnte, musste sich der 28-Jährige eine alternative Aufstiegsroute suchen. Nach einer Warnung seines Freundes, der zu diesem Zeitpunkt bereits am Gipfelkreuz war, brach er die Suche jedoch wieder ab.

"Danach hatte ihn sein Begleiter aus den Augen verloren und war selbst zum vermeintlichen Treffpunkt abgestiegen", heißt es im Bericht der Polizei von Montag. Nachdem er den 28-Jährigen und dessen Hund dort nicht angetroffen hatte, alarmierte er die Rettungsleitstelle und die Bergwacht Inzell.

Bergwacht findet toten Mann und dessen ebenfalls toten Hund

Die Besatzung eines Rettungshubschraubers konnte den Körper des Bergsteigers dann später bei einem Überflug sichten. Er war rund 150 Höhenmeter über steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt und hatte sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Die Rettungskräfte, die sich zum Mann abseilten, konnten nur noch den Tod des 28-Jährigen feststellen. Ganz in der Nähe fanden sie auch den Hund des Mannes – ebenfalls tot.

Die Bergwacht übernahm die Bergung des Leichnams. Von einer Geländestufe aus war es dann möglich, den 28-Jährigen mithilfe eines Polizeihubschraubers aus dem Gelände zu fliegen.

39-Jährige kommt bei Bergunfall in Tirol ums Leben

Auf der Bretterspitze in Tirol kam es ebenfalls zu einem tödlichen Bergunfall, bei dem eine Wanderin aus dem Allgäu ums Leben gekommen ist. Zwei deutsche Bergsteiger hätten die leblose 39-Jährige am Samstagnachmittag auf einer Höhe von etwa 2.600 Metern gefunden, sagte ein Sprecher der Tiroler Landespolizei am Montag. Die Polizei habe den Leichnam aus dem felsigen und abschüssigen Gelände bei Hinterhornbach mit einem Hubschrauber geborgen.

Die Wanderin aus dem Oberallgäu habe sich bei ihrem Sturz aus geschätzten 50 bis 70 Metern Höhe tödliche Kopfverletzungen und mehrere Frakturen zugezogen. Wann genau die Frau in den Tod gestürzt war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.