1,5 Kilo Feuerwerk in Hose geschmuggelt

Ein 19-Jähriger soll 1,5 Kilo illegales Feuerwerk und zwei Waffen an seinem Körper geschmuggelt haben. Der junge Mann war am Mittwoch nahe Waldmünchen (Landkreis Cham) an der Grenze zu Tschechien als Mitfahrer eines Autos kontrolliert worden, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Als die Beamten fragten, ob jemand einen verbotenen Gegenstand dabei habe, habe er dies bejaht. Nach einer entsprechenden Aufforderung stieg der 19-Jährige den Angaben zufolge aus dem Auto und holte 1,5 Kilogramm verbotenes Feuerwerk aus seiner Hose.

02. März 2023 - 14:36 Uhr | dpa

Waldmünchen Neben den vier Packungen und weiteren losen Böllern hatte er demnach noch einen Elektroschocker und ein Pfefferspray ohne Prüfzeichen dabei, die beiden verbotenen Waffen trug er in der Innenseite seiner Jacke. Diese habe er nach eigenen Angaben zur Selbstverteidigung nutzen wollen. Der 19-Jährige muss sich nun wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz verantworten. Die Entsorgung des Feuerwerks sei ihm in Rechnung gestellt worden.