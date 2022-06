15-Jähriger verletzt Mann schwer mit Machete

Regensburg

Ein 15-Jähriger hat in der Oberpfalz einen Mann mit einer Machete schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 15-Jährige einen 22-Jährigen am Donnerstag wohl nach einem Streit in Regensburg mit der Waffe am Bauch verletzt. Die Polizei nahm den 15-Jährigen noch vor Ort fest. Der verletzte 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Er schwebe nach Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr. Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen des Anfangsverdachts des versuchten Totschlags ermittelt.