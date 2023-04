145 Millionen Euro für Polizei-Hubschrauberflotte in Bayern

Bayerns Polizei wird nach mehr als einem Jahrzehnt mit einer neuen Hubschrauberflotte ausgestattet. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) übernahm am Donnerstag im Airbus-Hubschrauberwerk im schwäbischen Donauwörth die ersten beiden Maschinen vom Typ H145. Insgesamt investiert der Freistaat 145 Millionen Euro in acht Helikopter.

Donauwörth

Die neuen Hubschrauber sollen die entsprechende Anzahl von EC135-Modellen ersetzen. Beide Airbus-Hubschraubertypen sind beispielsweise auch als Rettungsflieger weit verbreitet. Die bisherigen Maschinen arbeiteten nach mehr als zwölf Jahren im Einsatz an der Leistungsgrenze, berichtete das Ministerium. "Neben einer größeren Kabine verdoppelt sich bei den neuen Polizeihubschraubern die mögliche Zuladung und erhöht sich die Reichweite. Außerdem können doppelt so viele Einsatzbeamte transportiert werden."

Das bayerische Unternehmen hatte nach einer europaweiten Ausschreibung des Großauftrags den Zuschlag vom Freistaat bekommen. Vorteil der neuen Maschinen ist beispielsweise auch, dass Spezialeinheiten durch die größeren Hubschrauber besser und schneller zu ihrem Einsatzort gelangen können. Wichtig angesichts des Klimawandels ist, dass die Helikopter bei Waldbränden mehr Löschwasser transportieren können.

Die bayerische Polizei-Hubschrauberstaffel ist am Münchner Verkehrsflughafen sowie in einer Außenstelle in Roth bei Nürnberg stationiert.