14 weitere Vereinigungen wollen bei Bayern-Wahl antreten

Neben den sechs bereits im Landtag etablierten Parteien wollen 14 weitere politische Vereinigungen bei der Bayern-Wahl am 8. Oktober antreten. Am 21. Juli will der Landeswahlausschuss entscheiden, welche Parteien und sonstigen organisierten Wählergruppen antreten dürfen, teilte der Landeswahlleiter am Donnerstag in Fürth mit.

13. Juli 2023 - 15:19 Uhr | dpa