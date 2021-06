14 Schafe gebissen, 2 tot: Zeuge sah "großen schwarzen Hund"

Tiefe Bissverletzungen haben 14 Schafe auf einer Wiese bei Bamberg erlitten - mutmaßlich war ein Hund schuld. Zwei Tiere seien so schwer verletzt gewesen, dass sie von ihrem Leiden erlöst werden mussten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Zeuge habe von einem "großen schwarzen Hund" in der eingezäunten Weide berichtet.

15. Juni 2021 - 10:50 Uhr | dpa

Bamberg Der Schäfer der Herde mit fast 500 Schafen hatte am Sonntagmorgen die Polizei über den Vorfall informiert. Die sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu Hund oder Besitzer machen können. © dpa-infocom, dpa:210615-99-998396/2