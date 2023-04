14 Kilogramm Kokain im Auto: Zwei Menschen in U-Haft

Mit 14 Kilogramm Kokain im Wagen sind zwei Menschen auf der Autobahn 7 im Landkreis Oberallgäu aufgehalten und festgenommen worden. Auf Antrag eines Ermittlungsrichters seien die beiden einen Tag später - am 26. März - in Untersuchungshaft gekommen, wie das Bayerische Landeskriminalamt erst am Donnerstag mitteilte.

06. April 2023 - 13:28 Uhr | dpa

Betzigau Bei der Kontrolle bei Betzigau fanden die Grenzpolizisten 14 Päckchen, jeweils mit rund einem Kilogramm Kokain. Gegen die Tatverdächtigen wird wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Aus ermittlungstaktischen Gründen konnte die Polizei zunächst keine weiteren Details nennen.