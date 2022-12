14-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ingolstadt

Ein 14 Jahre alter Radfahrer ist in Ingolstadt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Jugendliche sei am späten Samstagabend auf der Straße neben seiner 15-jährigen Begleiterin gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Beide Fahrräder waren demnach unbeleuchtet. Die 21 Jahre alte Autofahrerin erkannte die beiden Radfahrer zu spät und erfasste den 14-Jährigen von hinten. Er prallte mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe des Autos und wurde nach rechts auf den Grünstreifen geschleudert. Mit mehreren Frakturen und Prellungen kam er in ein Krankenhaus. Die 15-Jährige blieb unverletzt.