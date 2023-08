14-Jähriger kippt mit Traktor um: schwer verletzt

Geiselwind

Ein 14-Jähriger ist in Unterfranken bei der Fahrt mit einem Traktor umgekippt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Jugendliche am Mittwoch bei Geiselwind (Landkreis Kitzingen) unterwegs, als er von einem Flurweg abkam und mit dem Knicklenker-Traktor im Straßengraben auf die Seite fiel. Der 14-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Eine Fahrerlaubnis für den Traktor wurde den Ermittlern nach eigenen Angaben bisher nicht vorgelegt.