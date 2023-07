14-Jähriger bedroht Jugendliche mit Beil

Lohr am Main

Bei einem Streit zwischen zwei Jugendgruppen in Unterfranken soll ein 14-Jähriger seine Kontrahenten mit einem Beil bedroht haben. Der Jugendliche sei damit in Richtung einer 19-Jährigen gerannt und habe eine Morddrohung gegen die junge Frau ausgesprochen, nachdem diese die Polizei alarmiert habe, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Freitag mit. Noch vor dem Eintreffen der Beamten suchte der Aggressor mit anderen Jugendlichen den Angaben zufolge das Weite. Die Polizei konnte den 14-Jährigen aber im Rahmen einer Fahndung am Donnerstagabend stellen und in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen ihn werde nun strafrechtlich ermittelt.