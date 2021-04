14-Jähriger am Bahnhof angegriffen und beraubt

Ein 14-jähriger ist am Bahnhof in Neuendettelsau (Kreis Ansbach) von fast Gleichaltrigen angegriffen und beraubt worden. Tatverdächtig seien drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

29. April 2021 - 15:19 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht (Foto mit Zoomeffekt). © Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Neuendettelsau Einer aus der Gruppe soll dem 14-Jährigen am Mittwoch mit der flachen Hand auf den Kopf geschlagen haben, während ihn die anderen nach Zigaretten fragten. Danach wurde er den Angaben zufolge von einem der jungen Männer festgehalten, die anderen beiden durchsuchten seine Tasche und nahmen verschiedene Gegenstände an sich. Als ein Zugführer auf die Situation aufmerksam wurde, konnte das Opfer entkommen und in einen Zug einsteigen. Dabei trat ihn einer der Jugendlichen von hinten in den Rücken. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte die Polizei die drei Tatverdächtigen ermitteln. Sie leitete Ermittlungsverfahren wegen Raubes ein. © dpa-infocom, dpa:210429-99-404493/2