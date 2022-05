14-Jährige wollten mit Mamas Auto von Schwaben zur Ostsee

Von Schwaben bis zur Ostsee wollten eine 14-Jährige und ihr gleichaltriger Freund mit Mamas Auto fahren. Unbemerkt hatten sie in Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) den Autoschlüssel der Mutter des Mädchens genommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Statt die rund 800 Kilometer bis zur Ostsee schafften sie allerdings nur 7 bis in die nächste Gemeinde Ried. Dort stoppte die Polizei die beiden am Mittwoch.

12. Mai 2022 - 16:51 Uhr | dpa

Kissing Aufgeflogen waren die beiden Teenager, weil der Junge ein Foto von sich am Steuer über WhatsApp verschickt hatte. Der Empfänger meldete dies der Polizei, wie ein Polizeisprecher sagte. Die beiden wollten angeblich zum Vater des Mädchens.