14 Autos in Aichach und Obergriesbach aufgebrochen

Ein oder mehrere Täter haben in der Nacht zum Sonntag mehrere Autos in Aichach und im knapp acht Kilometer entfernten Obergriesbach (Landkreis Aichach-Friedberg) aufgebrochen. Bei den meisten Autos wurden die Seitenscheiben eingeschlagen, andere waren möglicherweise unverschlossen, wie ein Polizeisprecher sagte. Aus einigen Fahrzeugen wurden demnach auch Gegenstände von bislang unbekanntem Wert gestohlen.

Aichach/Obergriesbach

Die Autos in Obergriesbach standen nach Polizeiangaben in der Nähe des Bahnhofs, die Fahrzeuge in Aichach nahe des Ortskerns. Der entstandene Gesamtschaden war zunächst nicht bekannt.