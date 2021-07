13-Jähriger stirbt nach Sprung in Schwimmbecken

Ein 13-Jähriger ist in der Oberpfalz beim Sprung in ein Schwimmbecken ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sei der Bub am Donnerstagmittag in einem Freibad in Amberg laut Zeugen vom Drei-Meter-Brett des Springerbeckens gesprungen. Wenig später habe er reglos am Beckenboden gelegen und sei von Helfern aus dem Wasser gezogen worden. Der 13-Jährige ist der Polizei zufolge noch im Freibad reanimiert und dann in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei er wenig später gestorben. Nähere Informationen zur Todesursache und zum Geschehen lagen der Polizei zunächst nicht vor. Die Kripo ermittelt.

29. Juli 2021 - 17:20 Uhr | dpa

