12-Jährige nach Streit mit Eltern wieder aufgetaucht

Glückliches Ende einer Vermisstensuche: Eine 12-Jährige aus dem niederbayerischen Landkreis Regen, die nach einem Streit mit ihren Eltern von zu Hause weggelaufen war, ist am nächsten Morgen wohlbehalten in ihrer Schule erschienen.

Langdorf

Die Polizei hatte eine großangelegte Fahndung in Langdorf eingeleitet, bei der rund 200 Einsatzkräfte von verschiedenen Hilfsorganisationen sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt waren. Die Suche musste jedoch in der Nacht zum Mittwoch erfolglos abgebrochen werden.

Am Mittwochmorgen dann die Erleichterung: Die Vermisste war in ihrer Schule aufgetaucht und wurde dort von der Polizei in Empfang genommen. Sie war unverletzt und hatte die Nacht über nach ersten Erkenntnissen in einem Wald verbracht, wie ein Polizeisprecher sagte.