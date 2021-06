12-Jährige in Oberfranken mutmaßlich mit Waffe bedroht

Ein Mann soll in Oberfranken ein Mädchen mit einer Waffe bedroht haben. Die 12-Jährige habe angegeben, dass der Mann am Freitagabend in Forchheim eine Waffe auf sie gerichtet hätte und sie aufgeforderte hätte, schnell wegzurennen, da er sie sonst erschießen würde, so die Polizei am Samstag.

12. Juni 2021 - 12:11 Uhr | dpa

Forchheim Das Mädchen rannte demnach sofort zu seinen Eltern, welche die Polizei verständigten. Eine Fahndung nach dem Mann wurde gestartet. Der Unbekannte konnte bisher allerdings nicht gefunden werden. © dpa-infocom, dpa:210612-99-963105/2