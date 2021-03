114 Stundenkilometer zu schnell: Fahrer rast über Autobahn

Mit 234 Stundenkilometern ist ein Autofahrer in Niederbayern über die Autobahn 92 gerast - erlaubt sind dort nur 120. In der Nähe von Altdorf (Landkreis Landshut) habe die Verkehrspolizei gemessen, dass der 47-Jährige die Höchstgeschwindigkeit um 114 Stundenkilometer überschritt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Rund 20 Minuten später sei der Fahrer am Samstagmorgen im mehr als 70 Kilometer entfernten Deggendorf an die Betonbegrenzungen neben der Fahrbahn gekracht und anschließend mit seinem stark beschädigten Auto weitergefahren. An der Bundesstraße 11 in Ruhmannsfelden (Landkreis Regen) nahmen ihn Polizisten fest.

16. März 2021 - 13:49 Uhr | dpa

Altdorf Ein Schnelltest habe gezeigt, dass der 47-Jährige unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand, sagte ein Polizeisprecher. Um welche es sich handelte, sei noch unklar. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt. © dpa-infocom, dpa:210316-99-845242/2