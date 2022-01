100.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand nahe Bayreuth

Ein Feuer hat am Freitagabend in einem Wohnhaus in Hollfeld-Schönfeld (Landkreis Bayreuth) einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht.

29. Januar 2022 - 08:10 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hollfeld Wie ein Sprecher der Polizei in Bayreuth am frühen Samstagmorgen sagte, war der Brand im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich demnach selbst aus dem Gebäude retten und blieben unverletzt. Zur Brandursache war bislang nichts bekannt.