1. FC Nürnberg: "Punkten" in Karlsruhe

Nach einer enttäuschenden ersten Saisonphase will der 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga nach der Länderspiele einen Aufholjagd starten. Beginnen soll diese gleich am Sonntag (13.30 Uhr) im Auswärtsspiel beim Karlsruher SC. "Es geht darum, dass wir punkten", sagte Trainer Robert Klauß am Freitag nach nur zehn Zählern und Tabellenplatz 13 nach den ersten neun Saisonspielen.

30. September 2022 - 15:25 Uhr | dpa

Der Nürnberger Trainer Robert Klauß (r) freut sich über einen Treffer. © Daniel Karmann/dpa/Archiv