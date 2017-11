Zwölf Jahre Haft Freyung-Urteil: Staatsanwaltschaft legt Revision ein

Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Walter Feiler wird das Landgericht Pasau nun eine schriftliche Begründung seines Urteil ausarbeiten. Daraufhin habe die Staatsanwaltschaft vier Wochen Zeit zu entscheiden, ob sie die Revision zurücknimmt oder an ihr festhält. In diesem Fall würde das Urteil dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe zur Prüfung vorgelegt.