"Individuell ist er nicht zu ersetzen", so Bierofka frustriert, "wir können nur versuchen, das als Mannschaft aufzufangen." Wie sich Gebhart schlug, wer sich daran versuchte, den Ausfall des Leaders zu kompensieren und wie die restlichen Akteure in der Zentrale ihren Job gemacht haben: In Teil drei der Serie stellt die AZ den Mittelfeldspielern ein Zwischenzeugnis aus.

Daniel Wein

Avancierte vom Neulöwen aus Wehen Wiesbaden zum unangefochtenen Abräumer. 19 Einsätze, ein Tor, drei Assists und unbändige Kampfkraft. Der 23-Jährige hielt Gebhart den Rücken frei, nach dessen Verletzung musste er mehr Verantwortung übernehmen und tat das unter anderem zwei Spiele später, als er gegen Fürth II den goldenen Siegtreffer erzielte.

Note 2

Aaron Berzel

Auch in der Innenverteidigung und einmal als Rechtsverteidiger aufgeboten, meist aber im defensiven Mittelfeld unterwegs. Sorgte dort, meist im Verbund mit Wein, für Stabilität. Die Statur des gelernten Innenverteidigers befähigt ihn allerdings nicht unbedingt für Kreativaufgaben und Dribblings im Vorwärtsgang.

Note 3

Timo Gebhart

Der Ex-Bundesligaspieler stieg wie eingangs erwähnt schnell zum absoluten Boss der Sechzger auf. Trotz anfänglichen Trainingsrückstandes biss er sich durch. Bravourös, wie der gefühlt meistgefoulte Akteur der Regionalliga Bayern mit den Attacken seiner Gegenspieler umging. Fünf Tore und vier Assists in neun Partien – ergibt den bärenstarken Schnitt von einem Scorerpunkt pro Partie. Nach seinem Muskelbündelriss schwammen die Sechzger zunächst weiter auf ihrer Euphoriewelle, doch immer wieder fiel auf, was Bierofka schon wusste: Gebhart ist unersetzlich. Professionell: Reist für bessere Trainingsbedingungen ins Wüstentrainingslager nach Dubai, das von Investor Hasan Ismaik spendiert wird.

Note 1

Nico Andermatt

Der Sohn des ehemaligen Bundesligatrainers Martin Andermatt fand zu Saisonbeginn seinen Platz in der ersten Elf, der Konkurrenzkampf mit Berzel und Steinhart sowie eine Schultereckgelenksprengung bremsten ihn aus. Ein Tor und zwei Assists in 13 Spielen. Könnte noch stabiler agieren. Greift nach der Winterpause wieder an.

Note 3

Ugur Türk

Durfte sich vorübergehend als Gebhart-Ersatz versuchen. Ähnlich robust, jedoch weit weniger präsent. Als 20-Jähriger noch mit viel Potenzial, zuletzt aber nur noch als Joker im Einsatz.

Note 4

György Hursan

Die etwas defensivere Gebhart-Alternative. Durfte nach anfänglicher Verletzung und schlussendlicher Degradierung zur U21 zwischendurch nur in fünf Partien ran.

Note 4

