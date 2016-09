Es sei wetterbedingt insgesamt "so ruhig wie seit Jahren nicht mehr", sagte BRK-Sprecher Michael Greiner. Im vergangenen Jahr war das erste Alkohol-Opfer ein etwa 50-jähriger Mann; er war um 13.20 Uhr und damit 80 Minuten nach der offiziellen Eröffnung des Volksfestes vor einem der großen Zelte bewusstlos zusammengebrochen.

Kreislaufkollaps, Schnittverletzungen und immer wieder Alkohol

Die BRK-Helfer mussten am Samstag auch einen Besucher behandeln, der zuhause in das Metall eines Aktenordners getreten war. Die Wunde habe beim Wiesnbesuch so geschmerzt, dass er Hilfe suchte.