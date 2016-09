Lesen Sie hier: 29 Maß! - Münchner wagt irren Weltrekordversuch

"Eine intensive Suche am Frankfurter Ring und in unserer Straße in München-Lochhausen sowie in meinem alten Auto blieb leider erfolglos", so Bayer zur AZ. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder der Umschlag ist ihm bei seinem Weg aus der Wohnung zum Auto rausgerutscht, oder aber irgendwo am Autohaus.

Die Polizei nimmt Hinweise entgegen

Die Nachbarn halten Bayer und sein Sohn auf Trab, doch niemand hat einen Umschlag gefunden. Jetzt wendet sich der Angestellte an die Öffentlichkeit. "Ich habe auch schon einen Facebook-Eintrag verfasst", mit der Bitte, dass sich der ehrliche Finder meldet.

Den Verlust des Geldes meldet er bei der Polizei, auch die nimmt Hinweise entgegen. Für Bayer wäre es doppelt bitter, wenn das Geld nicht mehr auftauchen sollte: "Ich habe extra einen Kredit aufgenommen, um mir das Auto kaufen zu können. Den muss ich jetzt vier Jahre lange abzahlen".

Im Moment hat er weder Auto noch Geld.