Kaufingerstraße, Sendlinger, Tal Fußgängerzone: Preiskluft in der Nebenstraße

Ein Phänomen, das die Münchner eigentlich überhaupt nicht kennen, lässt sich indes in den Nebenkerngegenden, also beispielsweise der Gleichmannstraße in Pasing beobachten: Hier gehen die Mietpreise zurück. Doch wer interessiert sich jetzt für diese Objekte und wird künftig das Bild in den Vierteln prägen? "Dienstleister, wie Versicherer, die eigentlich keine Schaufenster brauchen, aber davon profitieren, oder auch Architekturbüros mieten sich hier vertärkt ein", fasst Kippes seine Beobachtungen zusammen. Es gilt: Um eine Einkaufsstraße attraktiv zu machen, braucht es neben einem schönen Flair auch Zugpferde unter den Einzelhändlern. Und dann steigen die Preise – auf eine Rückkehr der Tante-Emma-Läden lässt das nicht hoffen.

Ein Beispiel für erfolgreiche Aufwertung sieht Kippes in den U-Bahnzwischengeschossen am Marienplatz und dem Hauptbahnhof – womit der Bogen zum Sendlinger Tor wieder geschlagen wäre. In ein paar Jahren – wenn auch hier die U-Bahn renoviert ist.

