Wen wundert es, dass unter den bedeutenden deutschen Geistesgrößen wie Johann Wolfgang von Goethe (1749 bis 1832, Ordensname "Abaris") und Johann Gottfried Herder (1744 bis 1803, Ordensname "Damasus Pontifex") auch bekannte Münchner Mitglied in diesem mysteriösen Geheimbund waren?

Der Orden der Illuminaten wurde natürlich weltbekannt durch den Bestseller "Illuminati", den Roman von Dan Brown, der mit Tom Hanks in der Hauptrolle auch ein großer Kinoerfolg war.

Wer sich auf die Spur der aufklärerischen Illuminaten – genauso wie der elitären Templer, der streng gläubigen Jesuiten, der verschworenen Freimaurer und der königstreuen Guglmänner – machen will: Stadtführer Christopher Weidner und seine Kollegen von den "Stadtspürern" bieten regelmäßig Führungen an.

Freimaurer: Max Joseph I. – König mit Winkel und Zirkel

Paulaner im Tal

Die erste offizielle Großloge der Freimaurer wurde am 24. Juni 1717 in London gegründet, im Geiste des Zeitalters der Aufklärung. Von Hamburg kommend breiteten sich die Geheimzirkel in der Folge auch in Deutschland aus und erreichten 1744 München. Die erste, zunächst irreguläre Loge wurde im Wirtshaus "Zur Sonne" gegründet, auch als Pögner-Wirt bekannt. Als der 1776 gegründete Illuminatenorden Mitglieder

Hofbräuhaus

Die Säule im Treppenhaus des Aufgangs zum Festsaal des Hofbräuhauses erinnert an die Erbauer dieses weltberühmten Gebäudes: den Bauunternehmer Heilmann und den Architekten Littmann, Schwiegervater und Schwiegersohn.

Wenn man genauer hinsieht, entdeckt man das Emblem der Unternehmer, die für viele typisch münchnerische Gebäude Ende des 19. Jahrhunderts verantwortlich zeichnen, zum Beispiel auch für das Kaufhaus Oberpollinger am Stachus und das Prinzregententheater.

Dieses Emblem zeigt Winkel und Zirkel, die traditionell einerseits für das Architektenhandwerk stehen, andererseits das zentrale Symbol der Freimaurerei ist. Der Winkel steht unter anderem für die universellen Gesetze und die Tugenden, der Zirkel für den Geheimbund selbst, den Geheim zirkel, in dem sich alle Brüder auf gleicher Augenhöhe begegnen.

Max I. Joseph

Der erste König von Bayern thront auf dem nach ihm benannten Max-Joseph-Platz vor der Oper wie ein Patriarch undwinkt dem bayerischen Volk. Er war so beliebt bei seinen Unterta- nen, dass ihm zu Ehren im Kartenspiel Watten der höchste Trumpf "Maxi" genannt wird – der Herz-König. Was aber wenige wissen: Er war nicht nur der erste gekrönte König der Bayern, sondern auch Freimaurer!

in Freimaurerlogen rekrutierte, wurden die Logen immer mehr unterwandert. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass ab 1782 die Illuminaten das Logenwesen in der bayerischen Hauptstadt kontrollierten. Da viele Adelige und höfische Beamte Freimaurer waren, hatten es die Illuminaten geschafft, höchste Regierungskreise zu unterwandern. Kein Wunder, dass Kurfürst Karl Theodor 1784 nicht nur die Illuminaten verbot, sondern im gleichen Atemzug die Freimaurer.

Winkel und Zirkel symbolisieren das Ideal des freien Menschen, der sich an den zentralen Werten der Freimaurerei orientiert: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Menschlichkeit. Tatsächlich waren sowohl Heilmann als auch Littmann Mitglied in einer Freimaurerloge. Heute gibt es elf reguläre Logen in München.

An sich für die Zeit um 1800 für einen Adeligen nichts Ungewöhnliches, wäre da nicht der bis heute währende Konflikt zwischen Kirche und Freimaurertum, der so weit geht, dass einem Freimaurer aus Sicht der Kirche die Kommunion verweigert wird, da er in Sünde lebe. Ein Freimaurerkönig schadet im Grunde dem Image des katholischen Bayern, auch wenn es andererseits erklärt, warum Max I. Joseph viele Reformen durchführte, die deutlich dem Geist der Aufklärung entsprungen sind.

Templer: Die Sage vom dreigesichtigen Götzen in der Zöllnerstube

Karlstor



Neben dem Karlstor stand in früher Zeit einmal die Zöllnerstube. Foto: Stadtspürer

In der Zöllnerstube neben dem Tor soll einst eine merkwürdige Figur zu sehen gewesen sein: ein Kopf mit drei Gesichtern, eines weiß, eines rot und eines schwarz. Manche sagen, dass sich in Vorzeiten an der Stelle des Tores ein heidnisches Heiligtum befunden habe, in dem dieser Götzen aufgestellt war. Vielleicht handelte es sich aber auch um ein Relikt der Tempelritter, den mysteriösen Baphomet, angebliches Kultobjekt dieses geheimnisvollen Ordens aus dem Mittelalter. Beim Umbau des Tores wurde das Häuschen zerstört – und der seltsame Kopf ging für immer verloren.

Schmidtstraße



Hier war angeblich der Tempelherrenhof. Foto: Stadtspürer

In der schmalen Gasse zwischen Oberanger und Sendlinger Straße soll sich einst der Tempelherrenhof befunden haben, also die Komturei der sagenumwobenen Tempelritter. Dieser Orden wurde im 12. Jahrhundert in Jerusalem gegründet und bestand bis 1312. Die Mitglieder waren nicht nur Elitesoldaten, sondern auch Mönche – ein Novum in der Geschichte. Zugleich sagte man ihnen schon sehr früh nach, ihre Macht auf geheimem Wissen begründet zu haben. So sollen sie in Besitz der Bundeslade, des Heiligen Grals sowie der Alchemie kundig gewesen sein. Viele spätere Geheimgesellschaften sehen sich als Nachfolger dieses Bundes, der nach einer Reihe falscher Beschuldigungen der Inquisition zum Opfer fiel.